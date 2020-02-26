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Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

Karabük'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Özlem Özdoğan ve 5 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

26.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:52

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

KOMŞULAR BAYGIN HALDE BULDU

Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ile çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep'ten alamayan komşuları evlerine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve giren komşuları, Özdoğan ve 5 çocuğunu baygın halde buldu.

6 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Özlem Özdoğan ve çocukları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

Karabük, Gümüş, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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