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Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı

Adana'da serinlemek için girdiği gölde boğulan 18 yaşındaki genç, sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencin öldüğünü kabullenemeyen ailesinin, tekrar tekrar kalp masajı yapması ise yürekleri dağladı.

17.08.2019 09:10
Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı

Adana'da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.

AİLECEK PİKNİĞE GELDİLER

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe geldi. Bir süre sonra hava çok sıcak olduğu için Merri serinlemek için göle girdi. Ancak Merri yüzerken birden batmaya başladı. Merri'nin yardım istemesi üzerine önce yakınları şaka yaptığını zannetti ancak ciddi olduğunu fark edince hemen göle girip kurtarmaya çalışsa da kendileri de boğulma tehlikesi atlattı. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine su altı polisi geldi. Dalgıç polisler gencin boğulduğu yerde göle girerek arama başlattı. Yapılan aramada bir süre sonra genç bulunarak botla kıyıya çıkartıldı.

ÖNCE SAĞLIK EKİPLERİ KALP MASAJI YAPTI

Karaya getirilen gencin kalbinin çalıştırılması için hemen sağlık ekipleri müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri bir süre kalp masajı yapıp gencin duran kalbini çalıştırmaya çalışırken diğer taraftan da damar yolu açılarak ilaç verildi. Sağlık ekipleri uzun süre değişerek kalp masajı yaptı ancak onlar yorulunca su altı polis ve itfaiye ekipleri de sırasıyla kalp masajı yaptı. Bir polis de takılan serumu tuttu. Yaklaşık 25 dakika ekipler değişerek kalp masajı yapsa da gencin duran kalbi bir türlü çalıştırılamadı. Ekipler daha sonra gencin öldüğünü belirledi.

ARDINDAN AİLESİ KALP MASAJI YAPTI

Bu durumu gören gencin babası Ahmed Merri, ekiplerin yanına gelip devam etmesini istedi. Ancak ekipler gencin öldüğünü söyleyince baba, oğluna kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre masaj yapan baba ekipler tarafından alındı. Daha sonra da anne Merri oğlunun yanına gelip kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Ancak nefes almadığını görünce yüzünü sevip öperek gözyaşlarına boğuldu. Ekipler anneyi güçlükle oğlunun yanından ayırdı. Baba son bir kez daha oğlunun yanına gelip kalp masajı yapıp kalbinin atıp atmadığını eliyle kontrol ettikten sonra onun başından ayrıldı. Bu anlara tanıklık eden herkes gözyaşları içinde olanları izledi. Gencin kardeşleri ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı

Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (41)
ADINIZI YAZIN: Allah rahmet eylesin. adana da her gün bu sulama kanallarından üzücü haberler geliyor. maalesef ders almıyoruz. inşallah böyle şeyler yaşanmaz bir daha.
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2 0
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YORUMSUZ: Allahim sen kimseye aci haberi gösterme yarabbim
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36 1
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O PAPAZIDA BEN VAFTIZ EDECEM: ANA BABANIN BITTIGI YER DEVLETIMIZ BOYLE GOLETLERE YUZME YERLERI NI ISARETLEMELI UYARICI TABELALAR KOYULMALI BILASSA COCUKLARINIZI GOZUNUZUN ONUNDEN AYIRMAYIN DEVAMLI UYARIN SUYA EFELIK OLMAZ BOYLE GOLLERIN ETRAFINDA GOREVLI LER OLMALI DEVRIYE ATMALI SUDA VE KENARDA O KADAR MEMUR VAR HEPSI SIMITMI GEVELIYOR GOLGEDE CALISIN CALISIN YANGELIP YATMAYIN
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13 0
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GSLİİ: Ne gereksiz adamsın,,
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0 1
TAKTİRİ-İLAHİ: innalillahi ve innaileyhiraciun yazik bu müslüman ailelere katil israilin böl parcala toprak kap ac gözlülügü yüzünden olan garip müslümanlara oluyor- saddam kötü kaddfi kötü esat kötü hepsi israil abd nin oyunu para petrol toprak icin beyenmediginiz kaddafi türkiyeye kibris harbinde maddi manevi yarim yapti
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29 4
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MERHABA: Kaddafi adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Ama Saddam ve Esad zalimdir. Lanetullahi aleyhum.
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BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ: Allahım böyle bir acıyı kimseye yaşatma haberi okurken yüreğim yandı.
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32 2
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BİTTİ: sözün bittiği yer
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22 3
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ALİ: allah rahmet eylesın. evladının gozlerının onunde olmesı. . . . cok acı bır olay. . Rabbım sabırlar versın. .
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20 0
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