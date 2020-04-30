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Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede odaANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle birlikte yakalandıkları koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman (46), hastanede yattıkları dönemde evde yalnız kalan 13 yaşındaki oğluna, Başhekim Yusuf Kara'nın sahip çıktığını anlatarak, "25 gün...

30.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:54
Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda
ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle birlikte yakalandıkları koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman (46), hastanede yattıkları dönemde evde yalnız kalan 13 yaşındaki oğluna, Başhekim Yusuf Kara'nın sahip çıktığını anlatarak, "25 gün hastanede yattım. Eşim de hastaneye yatırılınca, oğluma, evde yalnız kalmaması için hastanede bir oda vermişler. Allah'ım ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin" dedi.
Serik ilçesinde yaşayan Ayfer Kahraman'a İngiltere'den ziyaretine gelen ağabeyinden koronavirüs bulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan Ayfer Kahraman, Serik devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kısa süre sonra eşi de koronavirüs nedeniyle aynı hastaneye yatırıldı. Çiftin bakacak kimse olmayan oğullarına ise Başkekim Yusuf Kara ve sağlık çalışanları sahip çıktı.
Ayfer Karaman, 25 günlük tedavi sonunda hastalığı yendi. Yaklaşık 2 hafta önce sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olan Ayfer Kahraman, yaşadığı süreci anlattı.
Kahraman, İngiltere'den misafir olarak ziyarete gelen ağabeyinin kendilerinde 2 gün kaldığını, ağabeyinin rahatsız olduğunu fark ettiğini ancak koronavirüsü aklına getiremediğini söyledi.
'ÖKSÜRÜK, BAŞ AĞRISI VE TİTREMEYLE UYANDIM'
2 günün sonun ağabeyinin Aksaray'a gittiğini anlatan Kahraman, "Ağabeyim akşam otobüse bindi, gitti. Ben sabah öksürük, baş ağrısı ve titremeyle uyandım. 5 gün evde yattım. Beşinci günde dizlerimin dermanı kesildi. Ağabeyime Aksaray'da korona teşhisi konulmuş. Beni arayarak, mutlaka doktora gitmemi söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ambulansla evimize geldi ve beni hastaneye götürdü. Test sonucum pozitif çıktı. Tedaviye alındım. 25 gün hastanede yattım. Tüm sağlık çalışanları benimle çok ilgilendi. Allah'ım ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin. Onların sayesinde bu hastalığı atlattım" dedi.
Eşinin de hastalığını yenip, taburcu olduğunu kaydeden Kahraman, "Ben eşimin hastaneye yattığını tedavideyken öğrendim. Çok büyük bir rahatsızlık dönemi yaşadım. Vücudum siyahlaştı. Eşimle bu dönemde hiç görüşemedim" diye konuştu.
'OĞLUMLA ÇOK İLGİLENMİŞLER'
Kendisi ve eşi tedavi altındayken, bakacak kimse olmayan 13 yaşındaki oğullarına Başhekim Yusuf Kara ile hastane çalışanlarının sahip çıktığını ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:
"Eşim de hastaneye kaldırılınca, çocuğumun başına bir iş gelebileceğinden korktum. Ama eşimin hastaneye alınmasının ardından Başhekim Yusuf Kara, çocuğuma sahip çıkmış. Hastanede bir oda vermişler. Biz hastanede kalırken çocuğum da hastanede kalmış. Üçümüz birbirimizden habersiz ayrı odalarda kaldık. Ben bunları sonradan hastane çalışanlarından duydum. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum, oğluma sahip çıktığı için. Oğlumu yalnız bırakmadığı için. Oğlumla çok ilgilenmişler. Hepsinden Allah razı olsun. Yattığım yerde hep oğlumu düşünüyordum."
'HERKES EVİNDE DURSUN'
Ayfer Kahraman, "Halkımız evinde dursun, evinden çıkmasın. Bizim canımız kıymetliyse herkesin canı kıymetli. Kendi canımızı düşünerek, başka insanları tehlikeye atmayalım. Gerçekten çok ağır bir hastalık. Ben hastalığı yendim ama başkalarına tavsiyem, evden çıkmasınlar. Başkalarının hayatını tehlikeye sokmasınlar. Evde kal Türkiye" dedi. Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Kara, İngiltere, serik, Anne, Güncel, Haber

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