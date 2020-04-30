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Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda (2)KARA DEVLETİN GÜCÜNÜ VE ŞEFKATİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIKAntalya'nın Serik ilçesinde koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman'ın (46) eşiyle birlikte hastanede yattıkları dönemde 13 yaşındaki oğulları Volkan'a sahip çıkan Serik Devlet...

30.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:55
Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda (2)
KARA DEVLETİN GÜCÜNÜ VE ŞEFKATİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK
Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman'ın (46) eşiyle birlikte hastanede yattıkları dönemde 13 yaşındaki oğulları Volkan'a sahip çıkan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, gazetecilere açıklama yaptı. Kara, Volkan Kahraman isimli delikanlıyı, 25 Mart tarihinde, anne -babasını Covit-19 tanısıyla hastanemize yatırdığımız için hastanemize getirerek numune aldık. Test sonuçları negatif çıkınca izolasyon kararıyla evine göndermeyi planladık. Ancak anne-babası hastanede yatan 13 yaşındaki bir çocuğu eve göndermek kafamıza yatmadı. Çünkü çocuk evde 14 gün boyunca karantinaya alınacak, dışarı çıkması yasak. Ne yiyip, ne içecek Bunları düşündük. İlçe kaymakamımız ile görüştüm. Kendisinin de bilgisi dahilinde Volkan'ı, 6 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Anne- babasından hangisi kısa sürede iyileşirse, onunla evine göndermek şartıyla Volkan'ı burada misafir ettik. Hastanemizde, annesi-babası ile dahili telefondan istediği zaman konuşabilme imkanı sunduk. Günlük çıkan yemeklerden ikramda bulunduk. Kantinden hoşuna gidebileceğine inandığımız yiyeceklerden sipariş ettik. Bu şekilde Volkan çocuğumuzu devletin sıcaklığını ve gücünü hissettirerek, hastanemizde misafir ettik. İlk babası taburcu oldu. Babası ile evine gönderdik. Kendilerine devletin gücünü ve şefkatini, vesile olarak göstermeye çalıştık dedi. Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Antalya, serik, Anne, Güncel, Haber

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