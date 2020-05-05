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Anne ve babasından ayrı kalan Ahmet Eymen'e doğum günü sürprizi

Anne ve babasından ayrı kalan Ahmet Eymen'e doğum günü sürpriziAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dedesi ve anneannesiyle birlikte kalan Ahmet Eymen Yırtık'ın 12'nci doğum günü, sürprizle kutlandı.

05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:21
Anne ve babasından ayrı kalan Ahmet Eymen'e doğum günü sürprizi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, dedesi ve anneannesiyle birlikte kalan Ahmet Eymen Yırtık'ın 12'nci doğum günü, sürprizle kutlandı. İstanbul'da çalışan annesinin talebi üzerine kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekip, Ahmet Eymen'in dedesinin evine gidip, pastayla doğum gününü kutladı.
Çay'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dedesi Mevlüt Ödemiş (68) ve anneannesi Zülfiye Ödemiş'in yanında kalan Ahmet Eymen Yırtık'a, annesinin girişimiyle 12'nci yaş günü için sürpriz yapıldı. Kaymakamlığın görevlendirdiği İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Kumcu ile ekibi, Ahmet Eymen Yırtık'ın doğum gününü, dedesinin evine giderek kutladı. İstanbul'da görevli annesi Filiz Yırtık ve Antalya'da belediyede çalışan babası Kenan Yırtık'la da telefonda konuşan Ahmet Eymen hasret giderdi.
Soba ticareti ve mangal kömür imalatıyla uğraşan dede Mevlüt Ödemiş, torununun doğum günü sürpriziyle şaşırdığını belirterek, "Akşam iftarımızı açtık evde oturuyorduk. Polis arabası ile birlikte 7- 8 kişi eve geldi. Torunum Eymen'i sordular. Müdürler doğum gününü kutlayacaklarını söylediler. Pastadaki yanan mumu söndürttüler, çeşitli hediyeler verdiler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Valimiz Mutafa Tutulmaz'ın ve Kaymakamımız Mehmet Miraç Topaloğlu'nun selamı var dediler. Çok memnun olduk. Allah onlardan razı olsun. Kızımın isteğini yerine getirmişler" dedi.
'KIZIM İSTANBUL'DA, DAMADIM ANTALYA'DA, TORUNUM BİZDE KALDI'
Kızı ve damadının Antalya'da yaşadığını, kızının iş değişikliği dolayısıyla İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını anlatan Mevlüt Ödemiş, "6 aydır orada. Torunum Ahmet Eymen Yırtık, Antalya'da okula gidiyordu. Okullar koronavirüs nedeniyle kapandığı için bizi görmeye geldi. Seyahat yasakları başlayınca kızım İstanbul'da, damadım Antalya'da, torunum bizde kaldı. Telefonla konuşarak hasret gideriyorlardı. Kızım sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı'mızdan ricada bulunmuş ve doğum günü bu şekilde kutlandı. Herkese teşekkür ederim. İnşallah kızım ve torunum en kısa zamanda çocuklarına kavuşur" diye konuştu.
Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu da "Fedakar bir annenin yavrusunun yanında olamadığı için doğum gününü kutlayamadığı ve 'Çay ilçesi makamları olarak sizler kutlayabilir misiniz?' talebi üzerine sosyal devlet olmanın, her şeyden öte devlet olmanın vermiş olduğu gurur ve görev bilinciyle hemen harekete geçildi. Genç kardeşimizin doğum gününü kutlar, ailesi ve sevdikleriyle kendisine sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir gelecek dileriz" dedi. Anne ve babasından ayrı kalan Ahmet Eymen’e doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Anne, Çay, Güncel, Haber

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