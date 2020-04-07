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Anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı

Konya'da bir kişi, ailesiyle tartıştıktan sonrası anne ve babasını rehin alarak evde yangın çıkardı.

07.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:40
Anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı
Konya 'da bir kişi, ailesiyle tartıştıktan sonrası anne ve babasını rehin alarak evde yangın çıkardı. Havaya rastgele ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaş Nigari Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.Y., anne ve babasıyla evde tartışmaya başladı. Daha sonra anne ve babasını rehin alan Y.Y. evde yangın çıkardı, elindeki tabancayla balkondan rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana giren polis ekipleri, Y.Y'ye müdahale ederek gözaltına aldı. Evin odasındaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Rehin alınan anne ve baba sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Konya, Anne, Güncel
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