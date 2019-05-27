Anne ve Babasını Siyanürlü Şerbetle Öldüren Cani Evladın Cezaevinde 1 Gün Kaldığı Ortaya Çıktı

Siyanürlü şerbet ile anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'ın, tutuklandıktan sonra konulduğu cezaevinde bir gün kaldığı açıklandı. Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın koğuş arkadaşlarına zarar vereceğinden korkularak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan ve anne Fatma Kalkan hayatını kaybetmişti. Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı. Şizofreni teşhisi konulan zanlı Mahmut Can Kalkan tutuklanmıştı. Anne-baba katili gencin Buca Cezaevi'nde sadece bir gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı.

ROL YAPIP YAPMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kalkan'ın koğuştaki diğer mahkumlara zarar vermemesi için tutuklandıktan bir gün sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği anlaşıldı. Manisa'da tedavi altına alınan Kalkan'ın rol yapıp yapmadığının, gerçek bir şizofren hastası olup olmadığının anlaşılması için bir süre doktorlar tarafından izleneceği öğrenildi.

KÜÇÜK EMİRCAN'DAN YÜREK BURKAN VEDA

Olaydan sonra anneannelerinin yanında kalan Emircan ile Mehmet Taha Kalkan'ın sağlıkdurumlarının iyi olduğu, psikolojik destek aldıkları öğrenildi. Pedagoglar eşliğinde anne ve babasının öldüğü söylenen 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan'ın sözleri yürekleri burktu. Evlerinin önüne anne ve babasının tabutu getirildiğinde pedagoglar eşliğinde, 'Hadi anne ve babana el salla. Hoşça kal de' denilen minik Taha'nın anneannesine, 'Annem babam bir daha hiç gelmeyecek mi?' diye sorduğu öğrenildi.

Mahmut Can Kalkan