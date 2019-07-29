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Almanya'da raylara itilen anne kurtuldu, 8 yaşındaki çocuğu ise hayatını kaybetti

Almanya'nın Frankfurt şehrinde Eritre vatandaşı bir kişinin, hızlı trenin geldiği esnada anne ve çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ise kurtuldu.

29.07.2019 16:20
Almanya'da raylara itilen anne kurtuldu, 8 yaşındaki çocuğu ise hayatını kaybetti

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kişinin 8 yaşındaki çocuk ve annesini hareket halindeki hızlı trenin önüne itmesi sonucu çocuğun hayatını kaybetti.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Frankfurt kentinde Eritreli 40 yaşındaki bir kişinin anne ve çocuğunu tren istasyonuna yaklaşmakta olan hızlı trenin önüne ittiği ifade edildi. Trenin altında kalan çocuğun hayatını kaybettiği, annesinin ise kurtulduğu belirtildi.

ANNE DE SORGULANACAK

Olayın ardından istasyondan kaçan zanlının, çevredekiler tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği bildirildi. Polis, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiğini, hastaneye kaldırılan annenin de sorgulanacağını açıkladı. Polis açıklamasında, çocuk ile annesinin saldırganla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.


Frankfurt, Almanya, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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