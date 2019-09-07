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"Anne ve çocuk sağlığına dikkat edilmelidir"

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, anne ve çocuk sağlığının, gelecek nesiller için en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında yer aldığını bildirdi.

07.09.2019 14:26
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, anne ve çocuk sağlığının, gelecek nesiller için en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında yer aldığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halk ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin arttırılması amacıyla "Halk Sağlığı Haftası" kutlandığı, 2019 yılının temasının ise "Anne ve çocuk sağlığı" olarak belirlendiği anımsatıldı.
İnsan sağlığının korunmasının yanı sıra sağlıklı bireyler için anne ve çocukların önceliğe sahip olduğu belirtilen açıklamada, anne ve çocukların, sağlık açısından daha fazla risk altında oldukları kaydedildi.
Çocukların en iyi koşullarda büyümeleri ve gelişmeleri, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının oluşturulmasının, ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Anne ve çocuk sağlığı, gelecek nesiller için en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. 49 yaşın altındaki kadınların, sağlık açısından değerlendirilmeli, doğurganlıktaki riskli durumları tespit edilmeli, gebelik öncesi danışmanlık verilmeli, sağlık kuruluşları tarafından izlenmelidir. Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu sağlık çalışmaları da devam etmektedir. Çocuk izleniminde amaç, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları önlemektir."

Kırşehir, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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