Haberler » 3. Sayfa » Anne ve çocukları ölümden döndü - Haber

Anne ve çocukları ölümden döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı.

25.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:43Anne ve çocukları ölümden döndü
'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı. Ölünden dönen anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EG 8688 plakalı otomobil sürücüsü N.İ., İznik-Orhangazi karayolununun 20. Kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Yolun kenarına ters dönen araçta bulunan N.İ. ve çocukları F.Z.İ (4) ve B.C.İ. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

İznik, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:15 Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:12 Evi kül olan kadın hem ağladı hem ağlattı
11:11 Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
11:09 Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
11:03 Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
25.11.2019 11:21:55