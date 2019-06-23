23.06.2019 23:35
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Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti

Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun-Ordu karayolu sahil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip yolun karşısında geçmekte olan anne Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan anne-kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastanelere sevk edildi. Anne Saniye Tezin (42) özel hastanede, kızı Nisa Nur Tezin (7) ise Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın etti.
( Ahmet Altay /İHA)
Kaynak: İHA
Nisa Nur , Fatsa , Ordu , Anne , Güncel

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