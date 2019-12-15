Haberler » Güncel » Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı - Haber

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

ZONGULDAK'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı.

15.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:53Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı
ZONGULDAK'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı. Hırsızlık anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan anne ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde  Ereğli ilçesinde iki giyim mağazasında meydana geldi. Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki mağazaya giren N.A. (51) ile kızı B.T. (31), 11 kıyafetin alarm kilitlerini kırıp, yanlarında getirdikleri poşete ve bebek arabasına doldurdu. Mağazadan çıkan ikili, aynı caddedeki ikinci mağazaya girdi. ve kızı, 9 parça kıyafeti alıp buradan da ayrıldı. 2 mağazanın da çalışanlarının durumdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelenince anne ve kızının hırsızlık yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüleri inceleyen polis, N.A. ile kızı B.T.'nin gittiği adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan N.A. ve B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Anne ve kızın hırsızlık yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aldıkları kıyafetleri bebek arabasına koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları görülüyor.


- Zonguldak

Zonguldak, Polis, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10 Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - Haber
20:05 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim, bizim için her zaman bir ülke ve millet ödevidir" - Haber
20:04 Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haber
20:03 Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli - Haber
20:02 Guterres: "Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı" - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:23 Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
15.12.2019 20:12:17