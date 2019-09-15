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Kaldırımda yürüyen anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın'da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

15.09.2019 03:37

Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne kızın üzerine 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan anne kız hatsaneye kaldırıldı.

Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı.

ANNE KIZ YARALANDI

Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaldırımda yürüyen anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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