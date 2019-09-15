Haberler » 3. Sayfa » Haber

Anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın'da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

15.09.2019 03:39Anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü

Bartın'da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.


Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN


Bartın, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:16 Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti
09:09 Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi
09:05 Samandağ'da korkutan ev yangını
08:57 Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu
08:54 ABD'de bina çöktü, çok sayıda yaralı var
08:51 Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu
03:39 Anne ve kızın üstüne dış cephe kaplaması düştü