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Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Isparta'da anne ve çocuklarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

04.08.2019 16:12 Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
Isparta'da anne ve çocuklarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Isparta Ticaret Kültür Merkezi yakınlarındaki parkta Afganistan uyruklu Ş.M. ve H.İ, annesinin yanındaki iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Yabancı uyruklu kişiler, duruma tepki gösteren anne ve kızları darbetti.
Bunun üzerine olaya müdahale eden çevredekiler, zanlıları darbettikten sonra durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan Ş.M. ve H.İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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