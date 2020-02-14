Haberler » Güncel » Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı - Haber

Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı.

14.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:56Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Ekipler, yaptığı aramada paketlere sarılmış halde 11 kilo 223 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Vecide B. (58) ve oğlu Musa B. (38), gözaltına alındı.Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Vecide B. ev hapsine çarptırılırken, oğlu Musa B. tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:02:20