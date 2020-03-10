Anne ve oğlu karantina otelinin enkazından 52 saat sonra kurtarıldı
Çin'de anne ve 10 yaşındaki oğlu çöken karantina otelinin enkazı altından 52 saat sonra sağ kurtarıldı.
10.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:24
Çin'de anne ve 10 yaşındaki oğlu çöken karantina otelinin enkazı altından 52 saat sonra sağ kurtarıldı.
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma ekipleri dün gece bir anne anne ve 10 yaşındaki oğlunun yerini tespit etti. Anne ve oğlu kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sabaha karşı olaydan 52 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
Toplam 59 kişinin kurtarıldığı açıklanırken enkaz altında şu anda 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin otelin enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. Otelin çökme nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.
Çöken binanın 2013 yılında inşa edildiği, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açıldığı belirtildi. - PEKİN
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma ekipleri dün gece bir anne anne ve 10 yaşındaki oğlunun yerini tespit etti. Anne ve oğlu kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sabaha karşı olaydan 52 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
Toplam 59 kişinin kurtarıldığı açıklanırken enkaz altında şu anda 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin otelin enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. Otelin çökme nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.
Çöken binanın 2013 yılında inşa edildiği, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açıldığı belirtildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Anne ve oğlu karantina otelinin enkazından 52 saat sonra kurtarıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Anne, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün