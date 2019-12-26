Haberler » Güncel » Anne ve oğlu soba kurbanı oldu - Haber

Anne ve oğlu soba kurbanı oldu

Balıkesir'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.

26.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:25 Anne ve oğlu soba kurbanı oldu
'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.
Balıkesir'de Alihikmet Paşa Mahallesi, Yamaç sokakta Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46) sobadan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Ev sahiplerine ulaşamayan komşuları durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi. Eve gelen diğer oğlu kapıyı kırarak içeri girdiğinde acı manzarayla karşılaştı. Annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Şahan durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve oğlun cansız bedeni Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
(Taşkın Sarıca/İHA)

Balıkesir, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini... - Haber
17:54   İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU 21 GÖZALTI - Haber
17:54   Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Haber
17:54   KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI KAHRAMAN DEMİREZ'E 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI - Haber
17:53   Kanal İstanbul Animasyonu - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
26.12.2019 17:56:33