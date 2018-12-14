Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Denizli
'de anne ve oğlu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay Merkezefendi
ilçesi Sevindik
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde yaşayan Emine Arık (78) ile yürüme engelli oğlu Özgür Arık
'tan (41) komşuları haber alamayınca durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren polis ve 112 acil servis ekipleri anne ve oğlunu baygın halde buldu. Arık ailesinin sobadan sızan karbonmonoksitten gazından zehirlendiği belirleyen ekipler anne ve oğlunu ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Anne
ve oğlunun tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Merkezefendi,Özgür Arık,Denizli,Anne
14 Aralık 2018 Cuma 15:53