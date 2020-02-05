Anne ve oğlunun cinayet zanlısını burnundaki çizik ele verdi

İzmir 'de evinde 6 yerinden bıçaklanan 5 aylık hamile Manar Alahmed ve plastik kelepçeyle boğularak öldürülen 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak alt komşu Ş.E gözaltına alındı. Polis'in şüpheli olarak gözaltına aldığı Ş.E'yi kulağı ve burnundaki yara izleri ele verdi.

KATİL ZANLISI OLARAK ALT KOMŞU GÖZLALTINA ALINDI

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında yaşanan olayda, Suriyeli Manar Alahmed ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde ölü olarak bulundu. Evde 2 yaşındaki çocuğunun ağlama seslerine gelen komşular, kapının açık olduğunu fark edip, eve girince korkunç manzarayla karşılaştı. 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde bulan komşuları, annesinin cesedinin başında ağlayan 2 aylık çocuğu dışarı çıkarıp, polisi aradı. Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede annenin 6 yerinden bıçaklandığı, yan odada ölü olarak bulunan 5 yaşındaki çocuğunun ise plastik kelepçeyle öldürüldüğünü tespit etti.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan incelemin sonunda Manar Alahmed'in eşi Halil Muhammed'in olay sırasında işte olduğu belirlendi. Öldürülen Manar Alahmed'in kolundaki bileziklerin alındığının ortaya çıkması üzerine polis hırsızlık şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Evinde öldürülen anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İzmir Menemen Mezarlığı'da toprağa verildi.

YÜZÜNDEKİ YARALAR ELE VERDİ

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda Suriyeli ailenin alt kat komşusu Ş.B gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Ş.B'nin kulağındaki ezik, kan lekesi ve burnundaki çiziği fark etti. Gözaltına alınan Ş.B'nin ifade işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.