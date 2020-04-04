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Anne yüreği korona virüse karşı kolları sıvadı

Mardin'de bir oğlu sağlık çalışanı diğeri ise gençlik merkezinde çalışan Garpşan Demir insanlara kendi evinde maske üretmeye başladı.

04.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:37
Anne yüreği korona virüse karşı kolları sıvadı
Mardin 'de bir oğlu sağlık çalışanı diğeri ise gençlik merkezinde çalışan Garpşan Demir insanlara kendi evinde maske üretmeye başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve 'Evde kal' çağrısına uyan bir oğlu sağlık çalışanı diğer oğlu ise gençlik merkezinde çalışan 60 yaşındaki Garpşan Demir, evlatlarından ayrı kaldığı için kolları korona virüsüne karşı sıvadı. Gençlik merkezinde çalışan oğlu Mustafa'dan maske üretmeye başladıklarını duyunca kendisi de evde oturmak yerine maske üretmeye başladı. Çocuklarına bir an önce kavuşmak için korona virüsüne karşı önlemlere destek vererek salgını daha hızlı yok olması için kollarını sıvadığını aktaran anne Demir, "Oğlum Gençlik Merkezinde maske üretmeye başladıklarını söyledi. Bende evdeki malzemelerle koruyucu siper maskeyi nasıl yaparım diye düşünürken oğlumla karar verdik ve malzemeleri temin ederek evde boş oturmaktansa maske yapmaya başladık. Diğer oğlum Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğünde bulaşıcı hastalıklar biriminde çalıştığı için maskeye çok ihtiyaç duyuluyor. Korona virüsü nedeni ile de sadece telefonda görüşebiliyoruz. İnsanların evde boş durması olmaz bu arada üretkende olması lazım imkanı olan insanlar bu hastalığı atlatana kadar bir şekilde birbirlerine destek olması lazım. Allah hepimizi korusun" dedi.

Gençlik Merkezinde görevli Mustafa Demir ise, annesiyle gurur duyduğunu kaydederek "Bizim gençlik merkezinde maske ürettiğimizi duyunca evden yardım etmek istedi bizde gerekli malzemeleri sağladık oda evde maske yapmaya başladı. Allah hepimizin yardımcısı olsun insanlar bir birine bu zor günde destek olmalı ve elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Anne, Güncel
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