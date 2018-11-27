Anneanne ve Torunu Ko-Mek'te Bağlama Çalıyor

27 Kasım 2018 Salı 11:26



27 Kasım 2018 Salı 11:26

KO-MEK Körfez Kurs Merkezi anneanne ve torununu bağlama kursunda buluşturdu.KO-MEK Körfez Kurs Merkezi'nin başarılı kursiyerlerinden Sakine Sezigen, buradaki eğitimin kalitesinden müziğe yeteneği olan torunun da yararlanmasını istedi. Torunu Cemre Hali Çelik'in kaydını bağlama kursuna yaptıran anneanne, şimdi onunla birlikte karşılıklı bağlama çalıyor. Sakine Sezigen gençlik yıllarından bu yana bağlama çalmayı öğrenmek istedi. KO-MEK Körfez Kurs Merkezi'nde bağlama kursunun olduğunu duyan Sezigen, hemen kursa kaydını yaptırarak derslere başladı. 'Çocukluğumdan beri bağlama çalmak içimde bir özlemdi' diyen Sezigen, "Gençliğimde ailem bana bir bağlama aldı ama o zaman şartlar gereği çalmayı öğrenemedim. Zaten benim gençliğimde böyle KO-MEK kursları yoktu. Yıllar sonra içimde kalan ukdeyi KO-MEK ile hayata geçirdim" dedi.KO-MEK'teki ders günlerini iple çektiğini kaydeden Sezigen, "KO-MEK'te bağlama dışında birçok branşta eğitim alıyorum. Vaktim çok değerli ve güzel geçiyor. Bu eğitim yuvası bizleri için büyük bir şans. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ