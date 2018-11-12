Anneannesi Projesine İlham Kaynağı Oldu

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri Ömrüm Ergüven ve Beşir Sefa Mumay'ın hazırladıkları "VR Destekli Diyabet Eğitimi" projesi, "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" yarışmasında birinci oldu.
Ömrüm Ergüven (22) ve Beşir Sefa Mumay (22), Türkiye Diyabet Vakfı
ve Sanofi ilaç firması iş birliğiyle düzenlenen "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" yarışmasına, "VR Destekli Diyabet Eğitimi" projesiyle katıldı.
Diyabet farkındalığını artırmak ve diyabet hastalarına hastalıktan korunma yollarıyla ilgili üç boyutlu eğitimler verilmesini içeren proje, yarışmada genel birincilik ödülüne layık görüldü.
Başarılı öğrenciler, TÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay
Şeren ile TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Ömrüm Ergüven, proje partneri Mumay'la diyabet hastalığıyla ilgili bilinci artırmak ve diyabet hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunacak bir proje hazırladıklarını anlattı.
Anneannesi Halime Tatlı'nın diyabete bağlı olarak görme kaybı yaşamasından yola çıktıklarını ifade eden Ergüven, "Fikir anneannem sayesinde çıktı. Kendisi tip 2 diyabet hastası. Diyabet yüzünden görme kaybı yaşadı. Ben de onu görmüş biri olarak, bu hastalığı çok iyi tanıyorum. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve 'diyabetlilere göz olabiliriz' dedik. Onlara göz olmak istedik ve VR gözlüğünü geliştirmeye başladık. Böylece üç boyutlu simülasyonlarla diyabet eğitimi vermiş olacağız, sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde." diye konuştu.
Beşir Sefa Mumay da Türkiye'de 7 milyon diyabet hastası bulunduğunu ve hastalıkla mücadelede eğitimin ve farkındalığın önemli rol oynadığını dile getirdi.
Projenin diyabet hastaları ve hastalık hakkında bilinç düzeyini artırmak isteyen herkese faydası olacağını vurgulayan Mumay, şunları söyledi:
"Bu proje ilk olma özelliği taşıyor. Sanal gerçeklik sistemi hasta eğitiminde kullanılacak. Toplu yaşanılan alanlarda önceden tanımlanış görüntülerle, diyabet hastaları gözlüğü taktığında gittiği yeri ve diyabetle ilgili materyalleri tanıyor. Örneğin, bir alışveriş merkezine gidip gözlüğü taktığında gözlük eczaneyi tanımlıyor, diyabetik ilaç raflarını tanımlıyor. İnsülin tiplerini tanımlıyor, hangisini ne zaman kullanması gerektiğini, vücudun hangi bölgesine kullanması gerektiği gibi bilgilendirmeler veriyor. Yemek bölümüne gittiğinde hangi besinlerin hangi öğünlerde tüketilmesi gerektiğine kadar besin eğitimi veriyor. Spor salonunda egzersiz eğitimi veriyor. Projemiz bu içeriklerden oluşuyor."
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, TÜ'de eğitim gören öğrencilerin bilime katkı sağlayacak projeler geliştirdiğini belirtti.
Öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, "Üniversitemizde çok güzel bir çalışma ortamı var. Öğrencilerimiz inovasyon ve bilimsel gelişmeleri çok iyi biliyorlar. Eczacılık fakültemiz, yeni fakültelerimizden olmasına rağmen büyük işler başarıyor. Bu yarışmada finale kalan 15 projeden 4 tanesi fakültemizden ve ikisi birinci oldu. Geçtiğimiz yıllarda da yine güzel projeler ödül almıştı. Uygun bir ortam kurup tohumu attığımızda bunlar fidan oluyor ve başarılar elde ediliyor." diye konuştu.
TÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren de öğrencileri tebrik ederek, her zaman destekçileri olacağını söyledi.
Bu arada, yarışmada Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bölümü öğrencisi Hilal Acar ve Eczacılık Bölümü öğrencisi Utku Erbaş'ın "Alo Diyabet" projesi de ödüle layık görüldü.
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:12