Anneannesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Pınar Deniz'den ilk açıklama

Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Deniz, acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul etti.

'HEPİMİZ İYİYİZ'

Ailesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı: & ;"Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın."







'BENCİLLİK ÇOK FENA!'

Öte yandan Deniz, geçtiğimiz günlerde yetkililerin "Evde kal" çağrısına uymayıp, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlara isyan etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Deniz, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip, deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka insanlara taşırım diye... Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey... Çok!"

Kaynak: Snob Magazin