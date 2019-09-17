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Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor HDP önündeki eylem 15'inci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 15'inci gününe girdi.

17.09.2019 11:48
Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor
HDP önündeki eylem 15'inci gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 15'inci gününe girdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 15'inci gününde 35 aile ile devam ediyor.
Çocuklarını beklediğini söyleyen Fatih Demir'in annesi Sevdet Demir, 5 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu aktararak ciğerinin yandığını söyledi. Demir, "Oğlum 5 yıldır kayıp, oğlumu arıyorum ciğerim yanıyor. Oğlumu vermeyene kadar gitmiyorum, neden kendi çocuklarını değil de fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, biz silah ve zalimler için doğurmadık. Çocuğumuzu getirsinler, bugün 15. gün, zalimler hiç kapıdan çıkmıyor demiyorlar bu anneler buraya gelmiş yaraları nedir demiyorlar. Ben götürmedim diyorlar, gelip yemin içsinler, neden çıkmıyorlar. Bütün dünyadan anneler gelsin, korkmasınlar ciğerlerinin hakkını arasınlar" dedi.
Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

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