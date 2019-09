Anneler direniyor, evlat nöbeti tutan sayı her geçen gün artıyor

Anneler direniyor, evlat nöbeti tutan sayı her geçen gün artıyorHDP önünde eylem yapan aile sayısı 31'e yükseldiAnnelerin feryadı yürekleri dağlıyorFeryat eden anneler: "Bize kuzumuzu getirin"Annelerden PKK'ya tokat gibi sözler: "Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar""Bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyorlar"DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 12. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 31'e yükseldi. HDP önünde oturan aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek sürüyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 31'e yükseldi. Oturma eylemine katılan 82 yaşındaki gözü yaşlı anne Hurinaz Omay, "Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyorlar" dedi. Bitlis 'in Mutki ilçesinde 19 yıl önce evli ve iki çocuk babası Rıfat Omay bir kızı 20 günlük diğer kızı ise 1 yaşındayken terör örgütü tarafından alıkonularak kaçırıldı. 19 yıldır oğlundan haber alamayan 82 yaşındaki Hurinaz Omay, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere katıldı."Madem Kürtlerin haklarını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar"Burada gazetecilere açıklamada bulunan Omay, "Ben Türkçe bilmiyorum. Benim kimsem yok sadece Allah'ım var. HDP milletvekilleri otuyorlar yerlerinde insanların çocuklarını getirsinler. Çocuğu getirin derdimi derman edin. İnsanların ciğerlerini yakıyorlar. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kaçırıldı. İki çocuğu var. Babası gözsüz, kardeşi dilsiz, kızı dilsiz kaldı. Bana getirin oğlumu. Kuzumu getirin ne olur kuzumu. Milletvekilleri madem vekil oldular bana oğlumu getirsinler. Onların çocukları Avrupa'da, Amerika'da benim çocuğumu getirsinler. Türkçe bilmiyorum ama Allah'ım var. Oğlum evliydi, bir çocuğu 20 günlüktü diğer çocuğu 1 yaşındaydı. Benim kimsem yok ama sadece Allah'ım var. Ben yaşlı başlı halimle Kandil ve Mahmur kampına gittim, ama ne kendisini gösterdiler bana nede bana bir bilgi verdiler. Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar neden Kürtleri öldürüyor, çocuklarını kaçırıyor. Yalan atıyor bunlar yalan, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyor bunlar. Oğlumu getirsinler" ifadelerini kullandı.Aileler HDP'ye ateş püskürdü5 yıl önce Bitlis'in Güroymak ilçesinden çalışmak için İstanbul'a giden ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan iki çocuk babası Çetin Yolaçan'dan da 5 yıldır haber alınamıyor. İki torunu ve gelini ile birlikte HDP il binası önünde eylem yapan ailelere katılan ve göz yaşlarına hakim olamayan Hübeydullah Yolaçan, "Ben çocuğum için gelmişim oğlum gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Devlette bizlere yardımcı olsun. Ben Lice kırsalına gittim kendisinden bir haber almak için, bana oğlumu göstermediler, dediler Kobani'ye gitmiş. Gidiş o gidiş daha bir haber alamadım. Ben oğlum için buraya geldim onun hasretindeyim. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelsin. Çocukları babalarına hasret kaldı" şeklinde konuştu.Eşi Çetin Yolaçan'ın İstanbul'dan kaçırıldığını ifade eden Gülcemal Yolaçan, "İstanbul'a giderken en son benimle konuştu ve beni ve çocukları sordu telefonu kapattıktan sonra elimde bulunan telefon yere düştü. Artık kendisinden bir haber alamadım. Benim çağrım ölüyse söylesinler sağ ise bıraksınlar. Hep gözümüz yollarda. Bu nereye kadar" diye konuştu."Gençlerimizi dinden uzaklaştırıp dağa götürüyorlar"Bitlis'te Mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Faruk Kılıç'ın babası Fadıl Kılıç da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan ailelere katıldı. Oğlu Faruk Kılıç'tan 3 yıldır haber alamadığını belirten baba Fadıl Kılıç, HDP'lilere ateş püskürdü. Kılıç, "Oğlum Bitlis'te öğrenciydi. 3 yıl önce beni üniversite yönetimi aradı ve kendisine ulaşamadıklarını söylediler. O günden beri oğlumdan haber alamdım. Oğlumun dağa kaçırıldığından eminim. O günden beri oğlum sağdır ölüdür bilemiyorum. Çocuğumda bu kadar sempatide yoktu PKK'ya karşı bunlar resmen zulüm yapıyorlar. İsrail bile bunu yapmıyor. HDP mi, MDP mi nedir bırakmadığı isim kalmadı. Dünya benim sesimi duysun, bu yol kötü yoldur. Gençlerimizi dinden uzaklaştırıp dağa götürüyor bunlar. Dönüp bu ailelere baksınlar. Selahattin Demirtaş dahil bütün HDP'lilerin çocukları özel okullarda, yüksek okul okuyor, yurt dışında tur atıyorlar. Gariban ailelerin çocuklarını dağın başında öldürüyorlar. Ha asker olsun, ha sivil olsun yeter artık bu zulmü gariban insanların üzerinden kaldırın. Oğlum gelmeyene kadar da buradan kalkmam" şeklinde konuştu.Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor.