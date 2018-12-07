Anneler Farkında Projesi'nin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Eskişehir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Eksi 25 Derneği işbirliğinde yürütülen 'Anneler Farkında Projesi' Ocak- Aralık
2018 tarihleri arasında düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen
'in eşi Nuray Özen'in himayelerindeki projenin kapanış ve değerlendirme toplantısı dernek toplantı salonunda yapıldı. Proje kapsamında, Eskişehir'de okul aile başkanı olan bir grup anneye çocuk ihmalini ve istismarını önleme eğitimi verildi. Okulda önemli bir aktör olan okul aile birliği başkanlarının konu hakkındaki farkındalıkları arttırıldı. Kapanışı yapılan proje hakkında annelerin süreç hakkındaki değerlendirmelerine yer verilirken katılımcılar verilen eğitim sayesinde değişimin öncelikle kendilerinde ve ailelerinde başladığını, eğitimin ebeveynlik becerilerine katkı sağladığını, konuya ilişkin duyarlılıklarının ve farkındalıklarının arttığını ifade ederek eğitimi oldukça faydalı bulduklarını belirttiler.
Toplantı, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
Aralık,Eskişehir
07 Aralık 2018 Cuma 11:09