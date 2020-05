ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK BORSASINDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Mezat salonunda yoğunluk dikkat çektiHafta sonu çalışacak çiçekçiler güzel çiçekleri uygun fiyata almak için, birbirleriyle yarıştı. Haber -Kamera: Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR-Can EROK/İstanbul, (DHA)Anneler günü öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata almak için, birbirleriyle yarıştı. Türkiye 'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, anneler günü öncesi esnafın tatlı telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Sarıyer'deki şubesinde, anneler günü nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor.TÜRKİYE'NİN 18 NOKTASINDA MEZATLARDA ÇİÇEK SATIŞI YAPILIYORS.S Flora Çiçekçilik Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, mezattaki işleyişi şu sözlerle anlattı:"Buradaki çiçekler açık artırma ile mezat usulü satılıyor. Üreticilerimizin ürettiği bölgelerdeki çiçeklerini kendi kamyonlarımızla alıyoruz, mezadımıza getiriyoruz. Alıcı ile burada çiçekleri buluşturuyoruz. Veznelere alıcı parasını ödedikten sonra kendilerine bir düğme veriyoruz. Bu düğme sayesinde mezatlara katılabiliyorlar. Öne sürülen çiçeğe bir bedel belirliyoruz. Bu bedelin üstünde birden fazla kişi düğmeye basarsa, bedel yükselmeye başlıyor. Eğer basan yoksa verdiğimiz bedel aşağı düşüyor. En son düğmeye basanı bilgisayar yakaladığında, malı ona satmış oluyoruz. Tabii ki anneler gününde yoğunluk var. Anneler günü çiçeklerimiz papatya, gül, frezya çiçeklerimiz mezatlarda mevcut. Şu an Türkiye'nin 18 noktasında satışlarımız devam ediyor.""ANNELER GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT"Virüs nedeniyle satışları düşük olan çiçekçiler için anneler gününün bir fırsat olduğunu söyleyen Çiftçi, 'Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız evlere kapandı tabii bizim sektörümüzü de bir şekilde vurdu. Düğün salonları, eğlence mekanları kapalı. 15-20 gün bekleyen bir şey de değil çiçek. Biz bunu satamazsak, çöpe atmış oluyoruz. Anneler günü çiçekçiler için büyük bir fırsat. Çiçeklerimiz virüs sebebiyle daha düşük fiyatlarda. Hükümet de bir açıklama yaparak, çiçekçi dükkanlarının Cumartesi ve Pazar açık tutacaklarını söyledi. İsteyen telefon ile ulaşıp, çiçeklerini sipariş verebilecek. İnsanlar betonlara tıkandı, kimse dışarıya çıkamıyor. Bunu en güzel süsleyecek olan çiçeklerimiz. Doğayı bir nevi evlerine getirecekler, kokularını duyacaklar" ifadelerini kullandı.MEZATTA EN PAHALI ÇİÇEK ORKİDEMezatta genellikle en pahalı çiçeğin orkide olduğunu ifade eden Çiftçi, "Herkesin kesesine göre çiçek var. Gül dediğinizde 1 numaradan 5 numaraya kadar gül var. 3 liraya da alırsınız, 25 liraya da. Boyu, şekli, yaprak biçimine göre değişir. Şu çiçek şu fiyat diyemezsin boyu, şekli, temizliği fiyatı belirler. En pahalı çiçek genellikle orkide. Senede bir tane açar, çok temiz ise değeri çok yüksek olur tabii ki, mezattan çıkışı en fazla 100-150 lira olur. Güllerin ise mezattan çıkış fiyatları en fazla 10 liraya kadardır. Kır çiçekleri daha otumsu bitkiler olduğu için daha uygun fiyatlıdır. Anneler günü genellikle papatya tercih ediliyor. Ama tabii ki ona benzer şebboy, iris bunların hepsini alabilirler. Fiyatları da gayet makul. Gül sevgililer günü çiçeği. Sevgiliye veriliyor. Anne de bir nevi sevgilidir. Anneye de verilebilir" şeklinde konuştu.'FİYATLAR NORMAL"Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde çiçek satışı yaptığını dile getiren Neşat Demirbay, 'Her sene olduğu gibi, bu sene de anneler günü için burada bulunmaktayız. Fakat fiyatlar malına göre. İstediğin malı bazen alırsın, bazen alamazsın. Bir taban fiyatı vardır. 20 liradan açılış yapar, 50 liraya kadar çıkar. ya da 50 liradan açılış yaparlar, 30 liraya alırsınız. Burası bir mezat, pahalı da alırsın ucuz da alırsın. İyi mal, iyi paradır. Biz Hüsnüyusuf aldık, gül aldık, karanfil aldık, hoşumuza giden lilyumlar oluyor lilyum alıyoruz. Fiyatlar şu anda normal. Virüs dolayısıyla tabii biraz sakıncalı, sokağa çıkma yasağı var. O yüzden bir iki günde ne yapacaksak yapacağız. Cuma gününden ümitliyiz" şeklinde konuştu.'CUMA VE PAZARTESİ GÜNÜNDEN ÜMİTLİYİZ"Sokağa çıkma yasağa nedeniyle Cuma ve Pazartesi günü satış yoğunluğu beklediklerini ifade eden Selçuk Kahraman, 'Anneler gününde bu sefer malum virüsten dolayı değişiklik oldu. Hepimizi vurdu ekonomik açıdan, her esnafın olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız var. Umudumuz Cuma günü, Cuma'ya hazırlık yapıyoruz şu anda. Pazartesi'ye de sarkacak herhalde. İkiye bölünecek satışlar. Burası müzayede, fiyatlar biraz daha düşük çünkü insanlar çiçek almaya korkuyor. Satamayacağız, elimizde kalacak diye. Hepimiz çekingen davranıyoruz. Ben bütün çiçeklerden az az alarak çeşit yapmaya çalıştım. Sonumuz hayrola" dedi.