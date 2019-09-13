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"Anneler, HDP'li siyasetçilere ve PKK'lılara artık yeter diyor"

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.

13.09.2019 14:00
Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.
Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti.
Burhan, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerine sahip çıkmak, onların elini öpmek için geldiklerini söyledi.
Diyarbakır annelerinin HDP önünde büyük bir mücadele verdiğini belirten Burhan, "Burada tarihi bir olay gerçekleşiyor. Anneler, HDP'li siyasetçilere ve PKK'lılara 'artık yeter' diyor. 'Siz çocuklarımızı dağa götürüyorsunuz, bunu legal yoldan yapıyorsunuz dolayısıyla da bunun adresi sizsiniz.' diyor." dedi.
HDP'li siyasetçilerin çocuklarını Bahama adalarında tatil yaparken gazetelerde gördüklerini ifade eden Burhan, şöyle konuştu:
"Bu annelerimizin çocukları dağlarda ölüyor, yazıktır. Bu mesele sağduyulu herkesin meselesidir. Bu mesele CHP'nin de HDP'nin de MHP'nin de AK Parti'nin de sağduyulu herkesin meselesidir. Terör siyasetine karşı net bir tavır ortaya konulması lazım. Anneler bugün HDP'ye baş kaldırarak 'PKK'nın taşeronluğunu yapmayınız. Gelin Kürt halkının sorunları varsa bizimle bu mesele çözülür' demek istiyor."
Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir grup da anneleri ziyaret ederek, onlarla görüştü. Heyet üyeleri, annelerle birlikte dua etti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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