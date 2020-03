Anneler kurdukları tiyatro grubuyla sahnenin tozunu attırıyor (1)

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce annelerin bir araya gelerek kurduğu tiyatro grubu, performansıyla beğeni topluyor.Gölcük ilçesinde, çocuklarının eğitim aldığı okulda okul aile birliğinde 14 yıl önce bir araya gelen anneler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "21. Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.Kadınlar kendi imkanlarıyla hazırlandıkları oyunlardan elde ettikleri geliri, belirledikleri projeler kapsamında ihtiyacı olan insanlara aktardı.Yaşları 9 ila 67 arasında değişen oyuncuların bulunduğu ve çoğunluğunun annelerin oluşturduğu 25 kişilik grup, zorluklarla provalarını evlerde yaptıkları 40'a yakın oyun sahneledi.Kendi ve mahallelerindeki çocukları da topluluğa dahil eden anneler, televizyon dizilerine oyuncu göndermenin yanı sıra 3 kişinin üniversitelerin drama yazarlığı, radyo, televizyon ve sinema ile tiyatro bölümlerini kazanmasına katkı sağladı.Kadınlar, aralarından seçtikleri bir yönetmenle ilçede kurulan Sahne Sanatları Derneğine (SASAD) ait 80 metrekarelik bir dükkanda oyunlarına hazırlanıyor.Çocuklar için de hafta sonları bu dükkanda kurdukları sahnede oyunlar sahneleyen topluluğun en büyük hayali, her hafta düzenli tiyatro oyunu sergileyecekleri bir sahneye sahip olmak."Elde ettiğimiz geliri sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyoruz"SASAD Başkanı ve tiyatro oyuncusu Aynur Taç (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 14 yıldır arkadaşlarıyla amatör olarak tiyatro oyunları sahnelediklerini söyledi.Çocukları ilkokuldayken okul aile birliği olarak annelerle tiyatro oynamaya karar verdiklerini anlatan Taç, şöyle devam etti:"2006 yılında ev hanımları birleştik ve amatörce tiyatro grubu kurduk. Bu süreçten beri de zaman zaman oyunlar oynuyoruz. 2018 yılında da ilçedeki Sahne Sanatları Derneği ile tanıştık ve 21. Yüzyıl Kadınları Tiyatrosu olarak birlikte çalışmaya başladık. Şu ana kadar 40'a yakın oyun oynadık. 25 oyuncumuz var, bu oyuncularımızdan 5'i erkek. Aynı zamanda çocuk oyuncularımız da var."Taç, oyuncuların farklı yaş aralığında olduğunu belirterek, "Kendi duygularımızı ortaya koyduk. İçimizde kalmış sanata olan heveslerimizi ortaya koyarak böyle bir işe başladık. Hepimiz çok mutlu olduk. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak oldukça duygulandırdı." diye konuştu.Sahneledikleri oyunların biletlerini cüzi ücretlerle sattıklarını dile getiren Taç, buradan elde ettikleri geliri de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yardım amacıyla kullandıklarını belirtti."Eşlerimiz, çocuklarımız bizi destekliyorlar"Taç, kostümleri kendilerinin diktiğini aktararak şöyle devam etti:"Skeçlerimiz genelde komedi ama drama da oynadığımız oluyor. Televizyon programı 'Güldür Güldür'den de skeçler oynuyoruz, bazen de kendimiz yazıyoruz. Hafta sonları çocuklarımıza ücretsiz oyunlar oynuyoruz. Çevremizdeki bütün çocuklarımızı buraya topluyoruz. Onlar da zevkle geliyor. Oyun sonrası belirli saatlerde çocuklara drama dersleri veriyoruz. Eşlerimiz, çocuklarımız her zaman bizimle beraber, bizi canla başla destekliyorlar."Bazı televizyon dizilerinde tiyatro grubundan oyuncuların küçük rollerde bulunduğunu dile getiren Taç, kendisinin de TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde oynadığını söyledi.Taç, zaman zaman zorluk yaşadıklarını ancak tiyatro oyunlarını sahnelemekten büyük zevk aldıklarını anlattı."İnsanların kadının gücünün farkında olmasını istiyoruz"21. Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu yönetmeni Şengül Özel (49) de tiyatroya olan sevgisini bilen arkadaşları aracılığıyla gruba katıldığını dile getirdi.Tiyatroya olan sevginin daha sonra "aşka dönüştüğünü" aktaran Özel, "Tiyatro hep ukde olarak içimde vardı. Teklif de gelince de balıklama atladım. Daha sonra benim için bir iş gibi oldu, aşk oldu." dedi.21. Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu oyuncusu Özlem Gökçek (44) ise tiyatroya 1991 yılında bir tiyatro ekibiyle başladığını, daha sonra birçok amatör ve profesyonel ekiple çalıştığını anlattı.Tiyatro grubunda yer almasının ardından bazı televizyon dizilerinde ve belgesellerde rol aldığını belirten Gökçek, "İnsanların kadının gücünün farkında olmasını istiyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz." dedi."Tiyatro hep içimde olan bir şeydi"Gölcük Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Begüm Saydam, annesinin isteği üzerine gruba dahil olduğunu ifade ederek, "Çok eğleniyorum. Tiyatro hep içimde olan bir şeydi. 'Ben tiyatro yapmak istiyorum.' demiyordum ama şu anda diyorum. Benim için çok güzel bir adım oldu ve uzun süre de devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.Piri Reis İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Avcı ise dernekte drama dersleri de aldığını dile getirerek, "Başkalarının taklidini çok iyi yapabildiğim için tiyatroyu seviyorum. Yapamasaydım üzülebilirdim. Kendi yaşıtlarımla tiyatro oynamak sıkıcı geliyor, büyüklerle oynamak daha eğlenceli geliyor." ifadesini kullandı.