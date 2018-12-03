Anneler, Özel Çocukları İçin Sahneye Çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:28



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:28

MANİSA'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, bir özel engelli okulunda gerçekleştirilen programda, anneler çocuklarına konser verdi.Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde, engelli öğrencilerin eğitim aldığı özel bir okulda, öğrenciler ve velilerin ortak çalışmasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için etkinlik düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, engelli anneleri ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Programın sunumunu, öğrenciler yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, okulun 8'inci sınıf öğrencileri dans ve oyun havaları gösterisi sundu. Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte 'Gönüllüler Korosu' adıyla sahne alan 19 anne, çocukları için şarkı söyledi. Koro Şefi Hacer Yılmaz eşliğinde şarkılar söyleyen annelere, evlatları da alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3 aydır hazırlık yapan koronun performansı, alkış topladı. Program, annelerin çocuklarına hediyeler vermesiyle son buldu.Anneler korosu projesini sürekli hale getirme düşünceleri olduğunu söyleyen Okul Müdürü Murat Ceylan, "Projemizin amacı, engelli bireye sahip olan annelerimizin yaşam içinde kendilerinin de var olduğunu hissedebilmelerini sağlamak. Bu projemizi 2'nci dönemden itibaren ilçelerdeki özel eğitim okullarında yaygınlaştırmaya çalışacağız. Projemiz böylelikle amacına ulaşmış olur" dedi. Koroda yer alan öğrenci annesi Deniz Tükenmezler ise, "Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Çocuklarımızı mutlu etmek için çabaladık. Umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.- Manisa