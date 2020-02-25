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Anneler ve çocukları kostüm partisinde buluştu

Bursa'da kanser hastaları için düzenlenen anne ve çocuklarının katıldığı kostüm partisi renkli görüntülere sahne oldu.

25.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:06Anneler ve çocukları kostüm partisinde buluştu
'da kanser hastaları için düzenlenen anne ve çocuklarının katıldığı kostüm partisi renkli görüntülere sahne oldu. Partiden elde edilen gelirin 3 hafta sonra kanser hastası olan anne ve çocukları için düzenlenecek etkinlik için harcanacağı belirtildi.

Bursa'da ilk düzenlenen köstüm partisinde anne ve çocukları renkli görüntüler oluşturdu. Partiye katılan anne ve çocukları gönüllerince eğlendi. Birbirinden ilginç kıyafetlerle partiye katılan anneler ve çocuklar etkinlik boyunca dans etti. Organizasyonu düzenleyen Aynur Nakuş ve Kübra Söğüt elde edilen gelir ile 3 hafta sonra kemoterapi gören kanser hastası 400 anne ve çocuğa ücretsiz muhteşem bir kostüm partisi düzenleyeceklerini söyledi. Organizatör kadınlar kostüm partisine Türkiye'nin birçok ilinden talep olduğunu sözlerine eklediler. - BURSA

Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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