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Anneler ve çocukları turşu kurdu

Altındağ Belediyesi Doğantepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kış hazırlıklarını tamamladı.

16.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:55Anneler ve çocukları turşu kurdu
Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kış hazırlıklarını tamamladı. Doğantepeli kadınlar, çocuklarıyla beraber turşu kurdu.

Altındağ Belediyesi Doğantepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kış hazırlığı süreçlerine çocuklarını da dahil etti. Kadınların çocuklarıyla birlikte turşu kurduğu etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde Altındağlı kadınların hayatının değiştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hayatı daha da renkli bir hale gelen kadınlar, çocuklarına da aynı pozitiflikle yaklaşıyorlar. Merkezde aldıkları eğitimler neticesinde, çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Hep birlikte turşu kurmaları da buna güzel bir örnek Çocukların da bu sürece dahil olması, anneleriyle beraber keyifli vakit geçirmeleri ve yeni bir şey öğrenmeleri çok güzel" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Doğantepe, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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