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Annelerden sağlık çalışanlarına lezzetli destek

Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs salgını süresinde fedakarca çalışan sağlık personeline annelerden destek geldi.

27.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:36
Annelerden sağlık çalışanlarına lezzetli destek
Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs salgını süresinde fedakarca çalışan sağlık personeline annelerden destek geldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sonrasında büyük fedakarlıklarla sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarına annelerden destek geldi. Anneler, evlerinde hazırladıkları pasta, börek, kurabiye, tatlı ve benzeri yiyecekleri SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece nöbeti tutan sağlık çalışanlarına gönderdi. Anneler hazırladıkları ikramlara iliştirdikleri, "Biz sizlerle beraber hareket eden yürekleriz. Sizin için evde kalıyoruz ve her gece hatimlerle duadayız. Sizleri seviyoruz. Lezzet olsun, sağlık olsun, güç kuvvet olsun, bu günler geçecek inşallah, afiyet olsun" notuyla personele destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Wuhan, Güncel

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