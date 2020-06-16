Anneleri akıma kapılan yavru baykuşları itfaiyeciler kurtardı

Konya'da, anneleri elektrik akımına kapılarak telef olunca aydınlatma direğindeki yuvalarında mahsur kalan 4 yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

16.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:22
Konya'da, anneleri elektrik akımına kapılarak telef olunca aydınlatma direğindeki yuvalarında mahsur kalan 4 yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bir vatandaş, sürekli kuş cıvıltısı duyduğu aydınlatma direğine yaklaşınca, yerde akıma kapılarak telef olmuş bir baykuş gördü.
Direkteki yuvadan gelen seslerin telef olan baykuşun yavruları olabileceğini anlayan duyarlı vatandaş, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yuvada açlıkla karşı karşıya kalan yavruları kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Direkteki elektrik kesilerek uzatılan merdivenle 4 baykuş yavrusu yuvadan alınarak yere indirildi.
İtfaiyeciler, yavru baykuşları su ve sıvı yiyeceklerle doyurup muayene ve bakımı için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç saat süren çalışma sonucu yavru baykuşların kurtarıldığını belirterek, "Kurtardığımız dört yavrunun sağlık durumları gayet iyi. Karatay Hayvanat Bahçesi'nde kendilerini ehil ellere teslim ettik. Yavruların sesini duyarak onlara yardım etmek için bizlere ulaşan duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi. Anneleri akıma kapılan yavru baykuşları itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Karatay, Konya, Güncel, Haber

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