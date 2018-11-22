Anneleri Cezaevinde Olan Çocuklar, İlk Kez Lunaparkta Eğlendi

KOCAELİ Gebze
Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin 3 ile 6 yaşları arasındaki çocukları ilk defa lunaparkta eğlenme imkanı buldu. Çocuklar lunaparkta mutlu bir gün geçirdi.
Gebze Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin 3 ile 6 yaş arasındaki 9 çocuğu ile cezaevi personelinin 5 çocuğu, öğretmenleri tarafından bugün ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki lunaparka getirildi. Mahkum çocuklarından 3'ünün cezaevinde dünyaya geldiği öğrenilirken, hayatlarında ilk kez lunaparka gelen çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklar 2 saat boyunca lunaparkta bulunan oyuncaklarda ve top havuzunda doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinin yetkilileri, lunaparkta çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - Kocaeli
Kocaeli,Gebze
22 Kasım 2018 Perşembe 16:42