Anneleri ölen yavru kedilere, özel yapım kuvözde tedavi

OSMANİYE'de, bir okulun arşiv bölümünde anneleri ölmüş halde bulunan üç yavru kedi, düşük fiyata mal edilen özel yapım kuvözde tedavi altına alındı. İçerisindeki ultraviyole ışık sayesinde zararlı bakterilerden de korunan yavru kediler, şırıngayla verilen sütle beslendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil olan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2 Nisan'da temizlik ve dezenfekte çalışması yapan görevliler, bir kedi ölüsü buldu. Yavrularının olabileceği düşünülerek yapılan aramada ise 3 yavru kediye rastlanıldı. Okul Müdürü Mustafa Aslan, yavruları bir süre sütle besledikten sonra sahiplendirecek birilerini aradı ancak virüs salgını nedeniyle bulamadı. Aslan, daha sonra kedileri bakım ve tedavileri için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbaba'ya teslim etti. Ali Laçinbaba ve ekibi, yavru kedileri düşük bir fiyatla mal ettikleri özel yapım kuvözde tedavi etmeye başladı.

HAYTAP olarak sahiplendikleri yavru kedileri 'korona öksüzü' olarak nitelendirdiklerini söyleyen Laçinbaba, şunları söyledi:

"Hazırlamış olduğumuz kabin içerisinde, zeminden ısıtma olduğundan dolayı en azından anne sıcaklığını sağlayacağız. Ayrıca filtreden geçen temiz oksijen onlara şifa kaynağı olacak. Kabin içerisinde ayrıca ultraviyole ışık sayesinde yavrularımızı zararlı bakterilerden koruyoruz. Piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan bu cihazı, çok düşük bir maliyetle yaptık. Yarı otomatik sistemimiz tam otomatik sistemler gibi olmasa da imkansızlıklarla mücadele eden ve bu hayvanlara yardım eli uzatan bizlere çok büyük olanak sağlayacak. İlk yapılan muayenelerinde yavrularımızın bir rahatsızlığı gözükmüyor. Onları anne sütüne yakın gıdalarla beslemeye çalışıyoruz."

Kaynak: DHA