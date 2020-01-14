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Anneleri telef olan 4 yavru Van kedisini şefkatle büyütüyor

Bingöl'de bir genç, anneleri aracın çarpması sonucu telef olan 4 yavru Van kedisine sahip çıkarak onları büyütmeye başladı.

14.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:36Anneleri telef olan 4 yavru Van kedisini şefkatle büyütüyor
'de bir genç, anneleri aracın çarpması sonucu telef olan 4 yavru kedisine sahip çıkarak onları büyütmeye başladı.

ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Murat Zoroğlan'ın amcasına Van'dan kedi hediye edildi. Amca, Van kedisine bakamayınca, yeğeni Murat Zoroğlan kedilerin bakımını üstlendi. 4 yavru dünyaya getiren kedi, 2 ay sonra otomobil çarpması sonucu telef oldu. Bunun üzerine Murat Zoroğlan annesiz kalan 4 yavruya sahip çıkarak onları büyütmeye başladı. Kendi kendine beslenmeye başlayan kediler için kulübe de tutan genç, birçok alıcısı çıkan hayvanları satmayıp sahiplendi.

Amcasına Van kedisinin hediye olarak geldiğini anımsatan Murat Zoroğlan, "Bir süre sonra doğum yaptı. Doğumdan 2 ay sonra bir aracın çarpması sonucu anne Van kedisi öldü. Amcam bakamadığı için ben bakmaya başladım. Şimdi annelik de babalık da yapıyorum. Onların bakımını üstlenmekten hiçbir zaman şikayetçi değilim, mutluyum. Onlar benim göz bebeğim gibi" dedi.

"Satın almak isteyenler oldu vermedim"

Kedileri satın almak isteyenler olduğunu ancak hayvan sevgisinin ağır basmasından dolayı hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadığını dile getiren Zoroğlan, "Günlük mamalarını eksik etmiyorum ve geciktirmiyorum. Gelip bu kedileri satın almak isteyenler de oldu ama ben vermedim. Yurt dışından tanıdıklarımız geldi, para teklif ettiler ben yine vermek istemedim. Çünkü bu kedileri seviyorum ve hiçbir zaman vermeyeceğim" diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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