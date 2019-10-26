Annelerimiz Filmi

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Nuestras madres, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?Cesar DiazCesar DiazArmando Espitia , Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano EcheverríaNuestras Madres/ Our MothersBir Film2019Guatemala, Belçika, Fransaİspanyolca78 dk.Başka Sinema06.03.2020