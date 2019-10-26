Annelerimiz Filmi

Nuestras madres, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?Yönetmen:
Cesar DiazSenaryo:
Cesar DiazOyuncular:
Armando Espitia , Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano EcheverríaFilmin Türü:
0Orijinal Adı:
Nuestras Madres/ Our MothersYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Guatemala, Belçika, FransaOrijinal Dili:
İspanyolcaFilmin Süresi:
78 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
06.03.2020 Annelerimiz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.