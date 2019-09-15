Haberler » genel » Haber

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 13'üncü gününe girdi.

15.09.2019 10:32
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 13'üncü gününe girdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 13'üncü gününde de devam ediyor. Asker oğlu Müslüm Altıntaş'ın kaçırıldığını belirten anne Songül Altıntaş, kendisinin de Kürt olduğunu Kürt'ün hakkının söyle savunulamayacağını söyledi. Acılı anne, "Kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesiyim, bugün 13'üncü günümüz. Eylemimize devam ediyor bırakmayı düşünmüyoruz ve çocuklarımızı almadan gitmiyoruz. Müslüm'ü bana versinler bende buradan kalkayım. PKK'ya sesleniyorum yeter artık bu millete yaşattıklarınız, çocuklarımızı bırakın çocuklarımız ve biz size bir şey yapmamışız. Bende Kürt'üm, Kürt'ün hakkını savunuyoruz diyorlar ya Kürt'ün hakkını savunuyorsanız benim çocuğumu bana versinler. Ben Şanlıurfa Halfetliyim bizim hakkımızı böyle mi savunuyorlar? Oğlumu bana bıraksınlar bizde buradan kalkalım" dedi.
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:24 HDP önünde eylem yapan aile sayısı 33'e yükseldi
11:01 Gelin ve damat nikah şekeri yerine fidan dağıttı
10:59 Tüccara kızdı, fındığını markette satmaya başladı
10:51 Savaştan kaçıp Türkiye'de dünyaevine girdiler
10:39 Filistinli Musa Hicazi'nin 'Erdoğan' sevgisi
10:36 Rize'de en fazla trafik kazası bu kavşakta oluyor
10:32 Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 13'üncü gününde