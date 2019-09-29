Haberler » Güncel » Haber

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27'nci gününe girdi.

29.09.2019 10:28Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27'nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27'nci gününde devam ediyor. Kütahya'dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime'nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis'e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime'm okumaya gitti Bitlis'e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime'mi götürdüler. Fadime'mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 Sakarya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
14:18 Festivalde 30 kilogramlık kabak 20 bin liraya satıldı
14:17 Antalya baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü
14:17 Spor suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:17 Gaziantep jandarmadan yaylacılara 'yaşam malzemesi' uyarısı
14:16 Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı (2)
14:16 Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı