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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 29'uncu gününe girdi.

01.10.2019 10:25Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29'uncu gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 29'uncu gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 29'uncu gününde devam ediyor. Van'da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum'a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK'lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Sorgun'un (28) teyzesi Halime Şehitoğlu, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını söyledi. Şehitoğlu, "Erzurum'dan geliyorum, Sedat Sorgun'u arıyorum. Onu istiyorum herkesten yardım istiyor ve bütün anneleri buraya çağırıyorum. Herkesin yavrusu var, evde ağlayana kadar buraya gelsinler. Meydana çıksınlar biz buradayız. 29 gündür buradayız, 29 daha olsa yine Allah'ın izniyle, Rabbimin gücü devletimin sayesinde yine buradayız. Oğlum neredeyse sesimi duyuyorsan her an her saniye ben seni bekliyorum. Neredesin yavrum ben seni arıyorum yıllardır, takatim kesildi gözyaşlarım kurudu yavrum. Rabbime emanet olasın ben seni Rabbime teslim ettim. Allah'ın izniyle sağ salim teslim ederler" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sorgun, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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