Haber, Son Dakika, Haberler

Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar

Ceyhan Belediyesi anneler ve çocukları için ödüllü Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar
11.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:00
Ceyhan Belediyesi anneler ve çocukları için ödüllü Anneler Günü etkinliği düzenledi. Annesi için bir resim çizip belediyeye gönderen minikler arasından çekiliş ile belirlenen 3 kişiye gram altın hediye edildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, anneleri için çizdikleri resimleri gönderip çekilişle gram altın kazanan Hasan Eygi, Su Ülker ve Ayaz Savcı'yı evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim etti, annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Erdem, "Annesine bir sürpriz yapıp resim çizen ve bize gönderen minikler arasından çekiliş ile belirlediğimiz 3 yavrumuz anneleri için bizden gram altın kazandı. Çekilişimizi kazanan Hasan Eygi, Su Ülker, Ayaz Savcı'yı yaptıkları resimler için tebrik ediyorum. "Annene Bir Sürpriz Yap" etkinliğimize katılan bütün yavrularımızın resimlerinin hepsi birbirinden güzeldi. Bu nedenle hediye verilecek 3 kişiyi çekilişle belirledik. Kazanan yavrularımızı ve katılan herkesi tebrik ediyor, annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!

Kaynak: İHA

Etiketler: Anneler Günü, Ceyhan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
HDP’li Önder, Meral Akşener’in ’HDP, PKK’nın uzantısıdır’ sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi Haber
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan’ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Haberler››Güncel››Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:46: Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu - Haber 17:46: Büyükşehir meclisi toplandı - Haber 17:46: Mardin'de karantina süreleri dolan 39 kişi memleketlerine uğurlandı - Haber 17:44: Nijerya'da silahlı çete üyesi 17 kişi öldürüldü - Haber 17:43: Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı - Haber 17:40: The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi - Haber 17:33: Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haber 17:24: HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi - Haberler 15:55: Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı - Magazin 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin