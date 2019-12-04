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'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi ile aileler kitap okuyor

IĞDIR'da, ilkokul öğretmeni Özkan Oğan, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi.

04.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:35'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi ile aileler kitap okuyor

IĞDIR'da, ilkokul öğretmeni Özkan Oğan, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, okul sonrası evlerine giden öğrenciler aileleriyle belirledikleri bir saatte kitap okuyarak, birlikte vakit geçiriyor.

Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeri Özkan Oğan, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için proje hazırladı. Oğan, ailelerle birlikte kitap okunmasını amaçlayan 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini öğrencileriyle birlikte hayata geçirdi. Okuldan eve giden öğrenciler, aileleriyle birlikte akşam belirledikleri bir saatte kitap okumaya başladı.

Projeyle, çocukları okumaya teşvik etmenin yanı sıra babaların çocuklarıyla vakit geçirmesini de sağlamayı amaçladığını belirten Özkan Oğan, "Bu proje kapsamında sınıf öğretmeni olarak bazı günler bu okuma programına eşlik ederek aileler ile etkileşimi daha daha da arttırıyorum. Hem çocuklar hem de aileler kitap okuma alışkanlığı kazandı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları az, velilerimiz ise hiç okumuyor. Bu proje ile çocuğuna okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen veliler mecburen çocuğu ile kitap okuyor. Çocuklar da baba ve annelerini beraber kitap okumaya zorluyor" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte kitap okumaktan memnun olan çocuklar, etkinliğin çok faydalı olduğunu belirtirken, genellikle kahvede vakit geçiren babalar ise çocuklarla birlikte kitap okumanın çok daha keyifli olduğunu ifade etti.



Melekli, Güncel

Kaynak: DHA

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