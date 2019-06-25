Annem Filmi

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir. Yönetmen :
Mustafa KotanSenaryo:
Ayşe Balıbey Tanıl, Evren
Erdoğan, Bener KaraçorOyuncular:
Sumru Yavrucuk, Özge Gürel
, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen
, Fatma Toptaş, Fulya Özcan
, Zuhal Acar, Tuğçe KarabayırFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
AnnemYapımcı Firma:
Hann MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
120 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
20.09.2019 Annem Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.