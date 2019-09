Başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in paylaştığı "Annem" filminin galası yapıldı.

Film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı gala, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavrucuk, filme çok emek verdiklerini belirterek, bütün ekibe gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yavrucak, kırsal bölgede yaşayan bir anneyi canlandırdığını anlatarak, "Kızına çok düşkün fakat aynı zamanda fedakar, muzip ve inatçı bir kadını oynuyorum." dedi.

Yönetmen Mustafa Kotan, yaklaşık bir sene önce projeye başladıkları ve filmin çok güçlü bir senaryoya sahip olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Özge Gürel ise filmin gerçek bir hikayeden uyarladığını vurgulayarak, "Senaryoyu okuduğumuzda verdiği his, çok tanıdık ve samimi gelmesiydi. Bence bir hikayedeki en önemli iki duygu gerçek olması ve size tanıdık gelmesidir." diye konuştu.

Çekimlerde kendini çocukluğundaki mahalle atmosferinde hissettiğine işaret eden oyuncu, güzel ve gurur duyulacak bir iş çıktığına emin olduğunu söyledi.

Filmde Yavrucuk ve Gürel'in yanı sıra Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar ve Tuğçe Karabayır da rol alıyor.

HANN ve Motion Content Group tarafından hayata geçirilen filmin senaryosunda Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor imzası bulunuyor.

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Kırklareli'nde tamamlanan filme, ünlü sanatçı Candan Erçetin de müzikleriyle katkı sunuyor.

Sinemaseverlerle 20 Eylül'de buluşacak filmin konusu şöyle:

"Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise kızı için her şeyi yapmayı göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanmasıyla doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir."

