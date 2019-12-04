Haberler » Ekonomi » 'Anneme Artık Dur Lazım' tiyatro oyunu İKÜ'de - Ekonomi

"Anneme Artık Dur Lazım" tiyatro oyunu İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Anneme Artık Dur Lazım" isimli tiyatro oyununu 12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:24
Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Anneme Artık Dur Lazım" isimli tiyatro oyununu 12 'ta sanatseverlerle buluşturacak.
İKÜ'nün açıklamasına göre, yapımcılığını Kedi Sahne Sanatları'nın üstlendiği ve martta prömiyeri yapılan oyun, 12 Aralık'ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.
Eski bir İstanbul hanımefendisi olan Neveser Hanım'ın (Suna Keskin) kızı (Damla Cercisoğlu) ile yaşadığı sevgi ve çekişme dolu hikayesini konu alan oyun, 1988'de sinemada, drama dalında Pulitzer ödülüne, 1989'da da ekrana uyarlama dalında Akademi ödülüne layık görülen Driving Miss Daisy adlı filmden uyarlandı.
Hakan Altıner, Suna Keskin, Damla Cercisoğlu ve Ecmel İs'in rol aldığı "Anneme Artık Dur Lazım", iki perdeden oluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımları Tülin Pural'a, ışık tasarımı Özgür Kaan Pural'a, ses tasarımı Ufuk Serbest'e, afiş ve görsel tasarımı ise Barış Çantay'a ait.

İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30 Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:27 Taşköprü sarımsağı için eylem planı hazırlanacak - Ekonomi
17:16 KATSO'dan Cide ve Şenpazar'da bilgilendirme toplantısı - Ekonomi
17:12 Manisa Ticaret Borsası - Ekonomi
16:59 GEKA'nın 123. Yönetim Kurulu toplantısı Aydın'da yapıldı - Ekonomi
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:28 Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Ekonomi
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
4.12.2019 17:34:24