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'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu

ANTALYA'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı.

15.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:16'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu

ANTALYA'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı. Şüphelinin Dancı'yı, "Anneme nasıl küfredersin" dedikten sonra vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile şüpheli Orkun N., sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı.

Dancı'nın evinin önüne giden şüpheli, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dancı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Muratpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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