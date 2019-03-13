"Annemin Mırıldandığı Uygur Makamı'nı Tüm Dünyaya Dinletebiliyorum"

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uygur Makamı Korosu'ndan Osman Amat, "Benim gibi köyde doğan ve büyüyen birinin yabancı ülkelerde Uygur Makamı'nı söyleme imkanı kazanabileceğini hiç düşünmezdim." dedi.

"Ben 1959 yılında, bir köylü sanatçı ailede dünyaya geldim. Dedelerim tarımla uğraşmanın yanı sıra, makam sanatıyla da ilgilenen insanlardı. Beş yaşındayken, annemin ev işleri yaptığı sırada hep bir ezgiyi mırıldandığını duyuyordum ve bu makam kulağıma çok hoş geliyordu. Anneme sorduğumda 'Oğlum, bu Uygur Makamı'dır.' dedi. İşte o zaman annemin söylediği bu ezgiye yani Uygur Makamı'na ilgi duymaya başladım."

Okul hayatı boyunca boş zamanlarında annesinin ona bu sanatı öğretmeyi hiç ihmal etmediğini belirten Amat, okulda düzenlenen etkinliklerde de Uygur Makamı şarkıları söylediğini dile getirdi. Daha sonra Kaşgar İli Sanat Topluluğu'na bağlı bir sanat meslek lisesinde makam sanatını a'dan z'ye öğrenme fırsatı bulan Amat, okulu başarıyla tamamladıktan sonra da bir makam sanatçısı haline gelerek, profesyonel hayatına başladı.

Kariyeri boyunca hükümetin 12 Uygur Makamı'nı devam ettirme, derleme, toplama, sonraki kuşaklara aktarma, yurtiçine ve yurtdışına tanıtma gibi çalışmalar için elverişli koşullar sağladığına işaret eden Amat, bu sayede diğer sanatçı arkadaşlarıyla 12 Uygur Makamı'nın tamamını toplama ve derleme çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Amat, "Biz, Afrika, Avrupa, Orta Asya başta olmak üzere birkaç ülke ve bölgeye gidip 12 Uygur Makamı'nın yurtdışındaki sanatseverlerle buluşmasını sağladık. 12 Uygur Makamı yabancı izleyicilerden büyük alkış aldı. İzleyiciler aynı zamanda makam sanatının bu kadar muhteşem şekilde geliştirilmesine büyük önem veren Çin hükümetine ve makamı icra eden sanatçılara içten teşekkürlerini iletti." ifadesini kullandı.

Osman Amat, "En büyük arzum, son nefesime kadar daha çok çırak yetiştirip, daha fazla makam varisi olmasını sağlamak ve 12 Uygur Makamı sanatının sürekli geliştirilmesi için elimden geleni yapmaktır." dedi.

12 Uygur Makamı 2005'te, UNESCO tarafından "sözlü ve somut olmayan kültürel miras" listesine alındı.

Kaynak: Bültenler