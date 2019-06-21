21.06.2019 12:41
Haberler » Dünya » Haber

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Kolombiya'da ofis binasında telefona bakan kadın, yanından uzaklaşıp, gittiği merdiven boşluğunda, düşme tehlikesi geçiren bebeğini, son anda yakaladı.

Kolombiya 'da ofis binasında telefona bakan kadın, yanından uzaklaşıp, gittiği merdiven boşluğunda, düşme tehlikesi geçiren bebeğini, son anda yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Medellin kentinde meydana geldi. Yanındaki bebeğiyle birlikte iş yerlerinin bulunduğu bir binaya giden kadının, ofise girmek üzereyken telefonu çaldı. Telefonu açan kadın, kendisini arayan kişiyle konuşurken, elini bıraktığı bebeği yanından uzaklaştı. Bebek , merdiven boşluğuna doğru gitti. Merdiven boşluğundan aşağı doğru eğilen bebeğini gören anne, paniğe kapılıp, hamle yaptı. Anne , bu sırada sendeleyen minik bebeğini düşmek üzereyken son anda yakaladı. Bu sırada olaya şahit olan kişilerin telaş yaşadıkları görüldü. O anlar, bina içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

- Kolombiya
Kaynak: DHA
Kolombiya , Dünya

Son Dakika Haberleri
14:13Akıncı: Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir
14:11İngiltere'de sanayi devriminden bu yana bir ilk
14:09Yılda birkaç kez tatile çıkmak kalbe iyi geliyor
13:52Trump'tan İran'a Umman üzerinden mesaj: Saldırı an meselesi
13:49ABD'de 150 yıllık rafineride yangın
13:46ABD'de 150 yıllık rafineride yangın
13:07HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor